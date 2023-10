99 biegaczy podziwiało Gdańsk z Góry Gradowej. Trudna technicznie trasa na zawodach #RunGdn Hevelianum ZDJĘCIA

#RunGdn Hevelianum 28.10.2023

Po rozgrywanych w lutym zawodach #RunGdn Sobieszewo i w maju #RunGdn Oliwa biegacze w Gdańsku mieli intensywną końcówkę października. Seria biegów na dystansie 5 km w ciągu tygodnia rozegrana została w Parku Oruńskim i na Górze Gradowej. Łączy je to, że zawodnikom przyszło zmagać się w deszczowych okolicznościach. Na szczęście, na finiszu cyklu podczas #RunGdn Hevelianum deszcz dawał się we znaki tylko w formie wody zalegającej na zróżnicowanej trasie.

- Rok temu miałem przyjemność biec w biegu w Oliwie, gdzie też jest piękny las i też udało się wygrać. A dzisiaj przyjechałem ze znajomymi na imprezę muzyczną Transmission Poland. Jako grupa jeździmy w różne miejsca i biegamy. Jestem pod wrażeniem tego miejsca, bo jest po prostu piękne. Trasa jest wymagająca, atmosfera jest fajna, więc polecam te zawody każdemu. Po opadach deszczu trzeba być cały czas skoncentrowanym, żeby nie zrobić jakiegoś głupiego kroku i w ten sposób sobie krzywdy. Trasa jest trudna technicznie, ale przez to ciekawa. Można się zmęczyć, bo jest wymagająca. 5 km każdy może przebiec i można powiedzieć, że to zdrowy dystans - powiedział nam Jacek Stadnik, który przyznał też, że woli dłuższe trasy, czyli 10-kilometrowe i półmaratońskie.

- Żeby biegać długo i się tym cieszyć na pewno nie można przesadzać z bieganiem. Musi być regeneracja i ja przyznaję od razu, że też ją zaniedbuję. Warto po treningu, a już szczególnie po mocniejszym, się porolować, żeby mięśnie nie były takie zbite. Delikatny stretching nie zaszkodzi. Warto też po bieganiu skorzystać z suplementacji. Ja przyjmuję białko, ale niektórzy polecają też aminokwasy, witaminy i minerały. Dodaję sobie białko, chociaż mam zbilansowaną dietę, ale jednak przy intensywnych ćwiczeniach to za mało, aby ponadrywane mięśnie odbudować. Dostosowujmy też obuwie do pogody. Ja dzisiaj wybrałam trochę wolniejsze buty, ale z agresywnym bieżnikiem. Wyczytałam w regulaminie, że trasa będzie trailowa i dzięki temu kilka "gleb" uniknęłam. Były zbiegi i kawałki trasy po schodach, więc buty się sprawdziły. Jestem osobą, która przynajmniej raz w tygodniu musi wystartować w zawodach, bo brakuje mi motywacji do robienia szybszych jednostek treningowych. Ciężko mi wyjść ze strefy komfortu poza zawodami. Myślę, że dużo osób ma z tym problem. W tygodniu moje treningi to najczęściej rozbiegania, gdzieś po lesie, delikatnie, a w weekendy jest ogień na zawodach - wyjaśniała nam Ewelina Michnowicz, której wyraźnie udzieliły się po zwycięskim biegu endorfiny.