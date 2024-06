Ruszyły regaty Energa Nord Cup! Na pierwszy ogień wyścig Orvaldi B8

Ruszyły regaty Energa Nord Cup

Energa Nord Cup oficjalnie rozpoczęte. Inicjatywa to żeglarskie wydarzenie, łączące ze sobą niezapomnianą atmosferę, wysoki poziom sportowy oraz integrowanie żeglarzy z różnych klas. Wszystko odbywa się oczywiście w Gdańsku, a baza główna znajduje się w marinie AZS Galion w Górkach Zachodnich.

Jako pierwszy ruszył wyścig pod nazwą Orvaldi B8 Race, który rozpoczął si oo godzinie 19:00 w piątek, 21 czerwca. Do platformy Petrobalticu i z powrotem do mariny Galion ściga się 19 jachtów morskich, a część z nich dopłynęła już do mety.