Gdzie dwóch się kłóci, tam pasażer traci. Kontrolerzy lotów mają dość, podróżni też

W tym sporze chodzi o niedostateczną, zdaniem kontrolerów, ich liczbę oraz o wciąż niezrealizowany postulat podwyżki dla tej grupy zawodowej. Niewiele wskazuje na to, że konflikt o pieniądze i wzrost zatrudnienia zostanie szybko rozwiązany. Jak informuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, nowi kontrolerzy zatrudnieni zostaną do końca tego roku.

Pasażerowie skarżą się na opóźnienia

- W ostatni poniedziałek rano miałem zaplanowany lot na wakacje do Turcji - mówi pan Paweł z Gdyni. - Start nastąpić miał planowo o godz. 6. Pojawiłem się z rodziną na lotnisku w Gdańsku, odprawiłem się o czasie, lecz niestety nastąpiło dotkliwe opóźnienie. Samolot wystartował dopiero po godz. 10.

Przedstawiciele Portu Lotniczego Gdańsk imienia Lecha Wałęsy potwierdzili nam, że w ostatnim czasie wystąpiło kilka opóźnień w połączeniach, związanych z pracą kontrolerów. Jednak to nie zarząd gdańskiego lotniska jest stroną w trwającym od kilkunastu miesięcy sporze. Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego i reprezentanci innych związków zawodowych toczą w tej sprawie rozmowy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

Opóźnione w ostatnich dniach były z gdańskiego lotniska odloty także m.in. do Tirany w Albanii, ale również przyloty, w tym z Grecji i Wielkiej Brytanii. Tego typu sytuacje powodują ogromne niezadowolenie wśród pasażerów. To zrozumiałe także ze względu na rozpoczynający się sezon wakacyjny.

Obowiązuje instrukcja operacyjna

Jak powiedział w rozmowie z portalem wnp.pl jeden z kontrolerów z Gdańska, osoby pracujące na wieży lotniska w Rębiechowie obowiązuje instrukcja operacyjna. Ten dokument jasno precyzuje liczbę lotów możliwych do obsłużenia w trakcie jednego dyżuru. Tych natomiast jest według opinii kontrolerów zbyt wiele, co uniemożliwia doprowadzenie do stanu, w którym wszystkie odloty i przyloty odbywałyby się o czasie. Dodatkowo, niewystarczająca liczba pracowników powodować ma problemy z uzyskaniem zgody przełożonych na urlopy.