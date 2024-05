Rynek w Kościerzynie jest gotowy na sezon! Ogródki gastronomiczne już otwarte

Rynek w Kościerzynie jest sercem tego urokliwego miasta, będącego ważnym ośrodkiem kulturalnym i turystycznym na Kaszubach, w województwie pomorskim. Jest to miejsce o bogatej historii, sięgającej średniowiecza, kiedy to Kościerzyna zaczęła się rozwijać jako lokalny punkt handlowy i administracyjny.

Na rynku w Kościerzynie sporo się dzieje, ale tak naprawdę miejsce to tętni życiem latem. Wypełniają je wówczas liczne ogródki gastronomiczne, które oferują miejscowe przysmaki, lody, a także jedzenie typu fast food. W cieplejsze dni mieszkańcy i turyści chętnie spędzają tu czas, korzystając z ogródków kawiarnianych i ciesząc się atmosferą miasta.

Zimą rynek nabiera nieco innego charakteru, zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia, kiedy to za sprawą choinki i dekoracji można poczuć magię świąt. To miejsce jest też świetną bazą wypadową do poznawania okolicznych uliczek i zabytków. W bliskiej odległości znajduje się m.in. kościół pw. Świętej Trójcy, będący cennym zabytkiem sakralnym.