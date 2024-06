Ceny mieszkań. Największe podwyżki odnotowano w Gdańsku Danuta Strzelecka

Z najnowszego raportu Expandera i Rentier.io wynika, że rynek sprzedaży mieszkań zdecydowanie ostygł w porównaniu do „gorącej” drugiej połowy 2023 r. W kwietniu nadal przeważały wzrosty (10 miast ze wzrostem, 7 ze spadkiem cen), ale ta przewaga była najmniejsza od maja ubiegłego roku. Co może niepokoić osoby chcące zamieszkać w Trójmieście, to to, że największe podwyżki analitycy zaobserwowali w Gdańsku.