Rzuty karne decydowały o zwycięstwach na piasku w Gdańsku. Kobiecy Sambor i męska Petra najlepsze w Orlen Summer Superlidze

Orlen Summer Superliga na dwa dni zawitała do Brzeźna. 13 kobiecych i 18 męskich drużyn musiało wykrzesać z siebie dużo energii, którą z każdym przebiegniętym metrem pochłaniał piasek Energi Stadionu Letniego. W wielkich finałach w niedzielę, 2 lipca 2023 roku emocje trzymały kibiców na trybunach do końca. Po rzutach karnych wśród pań wygrał BHT DTB Sambor Tczew, a wśród panów BHT Petra Płock.

Orlen Summer Superliga na Enerdze Stadionie Letnim w Gdańsku

- Nie wiem, czy łatwo broni się pozycji mistrzowskiej. Poziom idzie do góry. Pojawiają się nowi, młodzi zawodnicy. Dalej idziemy w kierunku obrony tytułu. W Gdańsku jest przyjemnie, jak zawsze nad morzem, kiedy świeci słońce - śmiał się po finałowym meczu Michał Kwiatkowski, trener BHT Petry Płock. Płocka drużyna pokazała dojrzałość podczas dwóch dni na piaszczystych boiskach gdańskiego Brzeźna. Energa Stadion Letni tętnił życiem, gromkimi krzykami zawodników i kibiców. Petra w niedzielę zakończyła udział, pokonując w finale po rzutach karnych MKS Delfin Grudziądz. Rzuty karne decydowały o najważniejszym meczu także w kobiecej części turnieju. Tutaj górą była ekipa BHT DTB Sambor Tczew, która wygrała wojnę nerwów z MKS-em Ochota Warszawa. - Dla nas to wspaniały sport, odpoczynek od piłki ręcznej w hali. Mobilizujemy się zawsze na te zawody i zbieramy drużynę. Ten sport jest dla nas fajnym napędem. Owszem, wysiłek jest bardzo duży. Pierwszego dnia grałyśmy od 8 rano, aż do 18. Tym razem nie wynajmowałyśmy hotelu, bo wolałyśmy odpoczywać we własnych domach. Czekałyśmy na każdy mecz - kipiała energią Aleksandra Puckowska, wyróżniająca się zawodniczka tczewskiego Sambora.

- To był dla nas bardzo fajny, ale również bardzo trudny turniej, bo aż trzy mecze kończyliśmy w serii rzutów karnych - dodał Robert Karnowski, trener zwycięskiej drużyny. - Mamy bardzo młody zespół z SPR-u Sambora Tczew, który w tym sezonie awansował do I ligi. Wspomagają nas zawodniczki, które polubiły tę dyscyplinę. Jakiś czas temu miasto zafundowało nam boisko do beach soccera, gdzie możemy regularnie ćwiczyć latem - dodaje szkoleniowiec.

Zawody w Gdańsku to drugi przystanek cyklu Orlen Summer Superliga. Wystąpiło aż 13 drużyn kobiecych i 18 męskich. 8-9 lipca rywalizacja przenosi się do Sulejowa. Finał na początku sierpnia w Płocku. Energa Stadion Letni w Gdańsku Brzeźnie ponownie współpracuje z Energą z Grupy Orlen jako sponsorem tytularnym obiektu. - Znany w Trójmieście przez mieszkańców i turystów obiekt otrzymał wsparcie w ramach inicjatywy Orlen dla Pomorza. Dzięki sponsorom takim jak Energa możemy dalej realizować ten projekt, możemy to robić coraz lepiej, rozwijać go. Dziękujemy Enerdze za zaufanie i dobrą energię, która na pewno pomoże nam w realizacji pomysłów. A tych nie brakuje. Piłki ręcznej plażowej uczyliśmy już młodzież z całej Polski w ramach projektu Drużyna Energii. Atrakcji w tym sezonie na pewno nie zabraknie, zapraszamy aż do września - mówi Artur Siódmiak, pomysłodawca i operator stadionu.

Klasyfikacja końcowa

Orlen Summer Superliga Gdańsk 2023 wyniki końcowe

Kobiety: 1. BHT DTB Sambor Tczew,

2. MKS ECOSave Ochota Warszawa,

3. BHT Conkret Byczki,

4. KS AZS UW,

5. KPR Gminy Kobierzyce,

6. SWEDA 360 Sport Gdańsk,

7. AZS AWF Warszawa,

8. APR Poznań Mężczyźni: 1. BHT Petra Płock,

2. MKS Delfin Grudziądz,

3. SPR GOKiS Kąty Wrocławskie,

4. BHT GRU Juko Piotrków Trybunalski,

5. KPR Autoinwest Żukowo,

6. Ekoserwis Ciech Damy Radę Inowrocław,

7. MKS Mazur Sołdański Sierpc,

8. WP Energy SAS Gdańsk

