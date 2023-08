Samorządy Gdańska i Sopotu otrzymały dodatkowe rządowe środki. Gdańsk otrzymał 96 mln zł, Sopot 30 mln zł | ZDJĘCIA

Andrzej Skiba wyraża nadzieję, że te pieniądze zostaną mądrze wykorzystane, ale zaznacza, że nie powinny być przeznaczone na "jakieś plaże i rydwany".

- Dzisiejszy dzień jest dniem bardzo ważnym, ponieważ przeczy pewnym mitom, które głosi prezydent Dulkiewicz - mówił Andrzej Skiba, radny miasta Gdańska. - Cieszy nas to jako radnych miasta Gdańska, że te dodatkowe środki trafią do samorządu Gdańska. Mam nadzieję, że te pieniądze zostaną mądrze wykorzystane, najmniej na jakieś plaże i rydwany - dodał.

- Gdańsk oprócz tego otrzymuje masę pieniędzy na inne inwestycje: Nowa Świętokrzyska, Nowa Kielnieńska, 100 mln zł na rozbudowę dróg w porcie gdańskim - mówił Przemysław Majewski, radny miasta Gdańska. - Setki milionów złotych trafiają do budżetu Gdańska z pieniędzy rządowych. Trzeba o tym głośno mówić, że nie jest prawdą, to co pani Dulkiewicz cały czas powtarza, że tych środków jest coraz mniej. Gdańsk bogaci się - dodał.