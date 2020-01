Sejm przyjął ustawę o zmianach w sądach. Demonstracja w Gdańsku w obronie niezawisłości sędziowskiej odbyła się w czwartek 23.01.2020

- Być może 23 stycznia 2020 roku będzie jednym z najważniejszych dni w historii naszej walki o niezawisłość sądów - mówił adwokat odnosząc się do posiedzenia trzech izb Sądu Najwyższego, które kończyło się w czasie manifestacji. Zwołała je pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf. - To co się działo wczoraj, próbując nie doprowadzić do wspólnego posiedzenia tych trzech izb, mówiąc o sporze kompetencyjnym, było kłamstwem. Jeżeli międzynarodowy trybunał podtrzyma, że wybór nowej Krajowej Rady Sądownictwa, stanowi naruszenie konstytucji i prawa międzynarodowego, te decyzje, podejmowane przez neo-KRS, nie będą mogły się ostać. To nie tylko ma odniesienie do naszych wewnętrznych spraw, ale też do wykonania wyroków na arenie międzynarodowej, to dotyczy też spraw karnych, rozwodowych, cywilnych czy wydania dziecka - mówił mecenas Marek Kanawka.

Ten proceder zaszczuwania ludzi, którzy nie zgadzają się z polityką obecnej władzy, jest tym co mnie przeraża, a tu w Gdańsku brzmi to szczególnie. Bo hejt, nienawiść, zabiła nam rok temu prezydenta. Bunt zostanie wyrażony w maju tego roku przy urnach wyborczych. Po to by odstawić z fotela prezydenckiego człowieka, wyjątkowo niegodnego tej funkcji - mówił polityk.

- 2 miesiące temu minęły 4 lata odkąd pierwszy raz wyszliśmy na ulicę w obronie demokracji, konstytucji i wartości europejskich - wyliczał Radomir Szumełda. - Przez te lata powiedziałem wszystko. Co można jeszcze powiedzieć? Do ust na język cisną się inwektywy i obelgi. Można milczeć. Pomyślałem: nie. Tę historię naszej walki można określić jednym słowem, które wszystko zaczyna i wszystko kończy. To słowo brzmi: konstytucja! Wczoraj w programie TVN24 "Czarno na białym" była historia o mechanizmach zaszczuwania Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Widzimy jak teraz zaszczuwa się sędziów.

Kolejnym prawnikiem, który zabrał głos był mecenas Krzysztof Woliński, który regularnie bierze udział w demonstracjach w obronie sądownictwa w Gdańsku.

- Musimy znać prawo, a prawo zna się wówczas, gdy zna się treść orzeczenia. Wystarczy przeczytać wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wówczas będziemy rozumieli, o co Trybunałowi odpowiadającemu na pytania prejudycjalne chodziło. Oświadczam, że przeczytałem to orzeczenie. To orzeczenie odesłało rozstrzygnięcie wątpliwości co do legalności KRS-u, Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, do kompetencji naszych sądów krajowych! Odpowiedzią na to orzeczenie jest ta ustawa, która ma uniemożliwić jego realizację - mówił prawnik.

Jako ostatni z prawników głos zabrał mecenas Jacek Taylor, obrońca opozycjonistów w okresie PRL.

- Nazwa KRS i samorząd sędziowski wzięły się ze zmian osiągniętych w 1989 roku. Z umowy Okrągłego Stołu i weszły do ustawodawstwa. Brałem w tym udział. Zażądaliśmy by w większości byli to sędziowie wyznaczeni przez samorząd sędziowski. Władza komunistyczna nie chciała się na to zgodzić, ale ten opór trwał bardzo krótko. By zawrzeć porozumienie. Dzisiaj członkami KRS, ze względu na ustawę sprzed dwóch lat, jest 15 sędziów wybranych przez Sejm. Są to nominaci czynnika politycznego. Cofnęliśmy się do czasów komunistycznych, wtedy nie było KRS, ale tak wyobrażała sobie władza komunistyczna - że to ona będzie tych sędziów mianować - mówił mecenas Jacek Taylor.