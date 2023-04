Setki martwych ryb odnalezionych w wodzie. WIOŚ zawiadomił prokuraturę ws. zanieczyszczenia rzeki Strzelniczki

Wicewojewoda pomorski w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" powiedział, że w przeszłości już kilkukrotnie miały miejsce interwencje w sprawie rzeki.

- Sytuacja tam od dłuższego czasu wzbudza zainteresowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ponieważ nie jest to pierwszy raz, kiedy identyfikujemy tam zanieczyszczenia - mówił w piątek "Dziennikowi Bałtyckiemu" Aleksander Jankowski, wicewojewoda pomorski. - Najprawdopodobniej obecny problem wynika z zrzutu płynu wykorzystywanego do celów przemysłowo-usługowych przez lotnisko. Skrupulatnie badamy całą sytuację. Ale jeszcze chciałbym podkreślić, że już wcześniej były tam zrzuty i zwracaliśmy uwagę na to miastu oraz lotnisku. Jeśli jest to niedbalstwo z ich strony zarówno lotniska i miasta, to WIOŚ wyciągnie konsekwencje prawne - mówił w piątek 31 marca wicewojewoda.