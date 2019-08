Silne burze na Pomorzu. Pioruny, grzmoty i intensywne opady deszczu. Liczne interwencje straży w woj. pomorskim [28.08.2019]

Towarzyszą im głownie intensywne opady deszczu , lokalnie do 20 mm/h. Miejscami w okresie 2 godzin opady przekroczyły wartość 30 mm (Starogard Gdański , Niezabyszewo).

Zobaczcie, co piszą mieszkańcy Pomorza o przetaczającym się przez region froncie burzowym :

Burze z gradem na Pomorzu 28.08.2019. Ostrzeżenie IMGW

W środę 28 sierpnia synoptycy przewidują na Pomorzu wystąpienie burz i porywów wiatru do 90km/h, a miejscami nawet do 100km/h. Ponadto, mogą wystąpić opady deszczu 30 mm do 50 mm lub grad. Meteorolodzy przewidują zagrożenie II stopnia.