SK 3x3 Basket Camp. Reprezentanci Polski w koszykówce 3x3 zachęcają młodzież do przygody z piłką ZDJĘCIA

Campy koszykarskie dla młodzieży w Gdańsku

Reprezentacja Polski w koszykówce 3x3 należy do najlepszych na świecie. Potwierdzała to na najważniejszych imprezach, promując nową, dynamiczną odmianę basketu. We wrześniu w Paryżu biało-czerwoni zdobyli brąz mistrzostw Europy. Po powrocie do kraju od razu wzięli się za promocję dyscypliny wśród młodzieży. W sobotę, 18 września 2021 roku naszych reprezentantów można było spotkać w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej.

- Dla mnie koszykówka 3x3 to powrót do korzeni. Od niej tak naprawdę wszystko się zaczęło - mówi Przemysław Zamojski, były koszykarz Prokomu Trefla Sopot, czy Asseco Prokomu Gdynia, który reprezentował Polskę w koszykówce do 2017 roku, a od 2019 spełnia się jako koszykarz 3x3. - Granie na boisku z kolegami na jeden kosz był takim zalążkiem. To wtedy urodziła się miłość i radość z uprawiania tego sportu. Po tylu latach grania w lidze poczułem, że potrzebuję nowego bodźca, postawienia sobie kolejnych celów. Dlatego właśnie wybrałem koszykówkę 3x3.