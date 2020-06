Smaki Pomorza. Odcinek 3: Miejsce, które powstało z miłości. W hotelu Szarlota przygotowaliśmy zalewajkę i szaszłyki ze szczupaka. Przepisy

Co można zjeść w tak wyjątkowym miejscu? - W mojej restauracji goście lubią ryby z naszych jezior. Jedną z nich jest sandacz w sosie borowikowym. Mamy też kaszubską zupę zalewajkę. Naszym drugim daniem będą szaszłyki - szczupak z kalafiorem, do tego mamy wątróbkę z gruszką i cebulką - mówi Marcin Wejer, szef kuchni w Hotelu Szarlota.

W Szarlocie można też zapoznać się z niezwykle ciekawą historią. - TSS Stefan Batory to ostatni polski transatlantyk, który łamał fale oceanu w podróżach do Stanów Zjednoczonych. Praca marynarza na pewno nie była łatwa. Rejsy trwały wiele miesięcy, a załoga, w przeciwieństwie do pasażerów, nie pławiła się w luksusach - mówi Krzysztof Szulborski. W Szarlocie można podziwiać eksponaty pozostałe po tej wielkiej historii polskiej żeglugi. A meble, które tu stoją, niektórzy mogą pamiętać z filmu "Kochaj albo rzuć".

Do zalewajki potrzebny jest wywar na żeberkach i namoczone grzyby suszone. Do wywaru dodajemy także podsmażone ziemniaki, boczek, kiełbasę i cebulkę. Nie należy zapomnieć o nabiale - maślance i śmietanie 18% z firmy EKO Kniaź. Do wywaru dodaje się także czosnek, a jeżeli ktoś lubi - to także paprykę chili. - Warto dodać trochę mąki, żeby śmietanka czy maślanka, którą dodajemy do zupy, się nam nie zwarzyła - podkreśla Mistrz Kulinarny.

Do drugiego dania potrzebne są przede wszystkim wątróbka drobiowa i szczupak. Ze szczupakiem łączymy kalafior, a z wątróbką - gruszkę i czerwoną cebulę. Dodatkiem są grillowane warzywa. Uzupełnieniem całego dania jest wyjątkowy sos, na który składają się: twaróg firmy EKO Kniaź, jogurt naturalny, ogórek świeży oraz kiszony, sól i pieprz.

Smaki Pomorza, odcinek 3. Przepisy:

Zalewajka Kaszubska na maślance

Składniki: porcja na 10 osób

Żeberka 500 g

Boczek wędzony 500 g

Mieszanka warzyw “Słupki” firmy "Warzywa Kwidzyn" 600 g

Ziemniaki 600 g

Cebula 300 g

Maślanka firmy Eko Kniaź Bio 600 ml

Śmietana 30% firmy Eko Kniaź Bio 250 ml

Masło firmy Eko Kniaź Bio 100 g

Grzyby suszone 150 g

Koper/nać 1 pęczek

Kiełbasa zwyczajna 300 g

Szczypiorek 1 pęczek

Mąka 30 g

Liść laurowy ok. 4 sztuk

Ziele angielskie ok. 6 sztuk

Sól, pieprz do smaku Czosnek ząbek - 1 sztuka

Przygotowanie:

Gotujemy wywar z żeberek z dodatkiem liścia laurowego, ziela angielskiego i soli. W osobnym garnku gotujemy uprzednio obrane i pokrojone w grubą kostkę ziemniaki - al dente.

Grzyby zalewamy przegotowaną gorącą wodą – po ok. 30 minutach odcedzamy przez sitko, a otrzymany wywar dodajemy do zupy.

Miękkie żeberka wyciągamy z wywaru i dodajemy włoszczyznę oraz pokrojone grzyby.

Kiełbasę wraz z połową boczku kroimy w paski, cebulę w kostkę a czosnek drobno siekamy – wszystko smażymy na maśle. Na koniec dodajemy mąkę i robimy zasmażkę, a potem dodajemy do zupy. Maślankę i śmietanę hartujemy i także dodajemy do zupy.

Obrane żeberka i posiekany koperek dodajemy również do zupy, którą smakujemy i według uznania doprawiamy do smaku.

Pozostały boczek wraz z cebulą kroimy w kostkę – podsmażamy i dodajemy do zupy. Na koniec dodajemy szczypiorek. Ziemniaki możemy podać osobno lub dodać do zupy.

Duet szaszłykowy ze szczupaka i wątróbki drobiowej w towarzystwie grillowanych warzyw i sosu z ogórków

Składniki: porcja na 10 osób

Szczupak filet 2000 g

Kalafior mrożony firmy "Warzywa Kwidzyn" 800 g

Wątroba drobiowa 1000 g

Gruszki 800 g

Cebula czerwona 800 g

Papryka świeża 500 g

Cukinia 500 g

Pieczarki 500 g

Bób konserwowy firmy "Warzywa Kwidzyn" 500 g

Jogurt naturalny firmy Eko Kniaź Bio 250 ml

Chudy twaróg firmy Eko Kniaź Bio 250 g

Ogórek świeży 150 g

Ogórek konserwowy 150 g

Maliny 300 g

Papryka chili 100 g

Czosnek 1 szt.

Bazylia świeża 1 szt.

Mięta świeża 1 szt.

Rozmaryn świeża 1 szt.

Cytryna 300 g

Sól 30 g

Pieprz 20 g

Oliwa 300 ml

Masło firmy Eko Kniaź Bio 100 g

Cukier 20 g

Przygotowanie:

Szczupaka oczyszczamy, kroimy w paski o grubości 1-2 cm i długości ok.20-25 cm. Nadziewamy na szpikulec, razem z kalafiorem. Robimy marynatę: papryczka chili,czosnek, sól, sok z cytryny, zioła oraz oliwa - tym nacieramy szaszłyk i odstawiamy na ok 1-2 godziny.

Wątróbkę oczyszczamy, gruszkę i cebulę kroimy w cząstki - nadziewamy na szpikulec, doprawiamy solą i pieprzem.

Paprykę, cukinię, pieczarki i cebulę kroimy w grubsze paski, a następnie je grillujemy. Doprawiamy ziołami i dodajemy bób.

Sos ogórkowy

Jogurt i twaróg z czosnkiem blendujemy. Doprawiamy solą, pieprzem oraz cukrem. Na tarce ścieramy ogórki , dodajemy do masy, mieszamy i odstawiamy do lodówki.

Szaszłyki grillujemy i podajemy z warzywami, sosem i malinami.

warzywakwidzyn.pl

ekokniaz.pl

szarlota.pl