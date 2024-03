Na noże i widelce. Czy brak nam wyobraźni, żeby wyobrazić sobie Halę Targową jako zarządzaną ze smakiem wizytówkę miasta?

Food halle są modne sezonowo. Warszawskie Koszyki palmy szyku ustąpiły Elektrowni Powiśle i dzisiaj hula po nich wiatr. PZO na Grochowskiej też się już cicho zamknęło, tak samo jak z hukiem otwarta hala w Bydgoszczy. Oferta stacjonarnych food trucków już się nie tylko stolicy przejadła. Przecież to jest idealna okazja – wziąć pod swoja pieczę halę kupców dominikańskich i promować lokalne produkty i kulturę kulinarną. To też jest atrakcja turystyczna i zarazem ulżenie doli mieszkańców Śródmieścia, które się wyludnia z gdańszczan w zastraszającym tempie. Likwidacja ryneczku tylko ten proces uzasadni równie mocno, co cotygodniowe ryki pijanych Polaków czy Skandynawów w mieszkaniu sąsiada, wynajmowanym krótkoterminowo.

W Hali Targowej powstanie foodhall

Jak już koniecznie nobliwa hala ma wyglądać jak zlot foodtrucków bez kół, to niech to są bistra nasze, kaszubskie, gdańskie, kociewskie, żuławskie, a nie chińsko-turecko-japońsko-meksykańsko-gruzińsko-indyjskie i to na polską modłę urządzone. Po to się płaci podatki lokalne i rachunki dla komunalnych spółek, żeby Miast Gdańsk wspierało ze wszystkich sił swoich okolicznych producentów i rzemieślników, bo to oni są solą tej ziemi. Wszak bez soli prawie wszystko jest mdłe i niesmacznie.