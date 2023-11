Spektakl, który przenosi widzów do świata gier wideo. Virtual Ritual w IKM OPRAC.: Maja Czech

Virtual Ritual to nawiązujący do doświadczenia gry spektakl, który przenosi widzów do równoległego świata wideo gier online. To eksploracja cyfrowej społeczności, którą tworzą miliony ludzi na całym świecie każdego dnia logujących się w ogromnych światach gier. Spektakl w reżyserii Jana Mocka (Czechy), który wykonują Osamu Okamura, Adéla Vosičková, Ondřej Pokorný (Atlet) zobaczymy 24 listopada o godz. 20.00 w audytorium Instytutu Kultury Miejskiej przy Targu Rakowym 11 w Gdańsku.