Spektakle nanajowe w gdańskim Teatrze Miniatura. Czym są spektakle dla nanajów? GALERIA

W gdańskim Teatrze Miniatura grane są spektakle dla nanajów. A cóż to takiego?

Zaczęliśmy zapraszać do ich tworzenia artystów, którzy podchodzą do takich spektakli poważnie, nieinfantylnie – opowiada Agnieszka Kochanowska. - To zaprocentowało powstaniem takich przedstawień jak „Cztery pory roku” w reżyserii Tomasza Maśląkowskiego, „To tu to dom” w reżyserii Edyty i Jakuba Ehrlichów czy niedawny premierowy „Przypływ” w reżyserii Alicji Morawskiej-Rubczak,.

Teatr najnajowy to spektakle dla dzieci do trzeciego roku życia – wyjaśnia kierownik literacka teatru Agnieszka Kochanowska. – Przygotowane są z myślą o potrzebach maluchów w tym wieku i pozwalają doświadczać teatralnej rzeczywistości wszystkimi zmysłami – przez kolory, światła, dźwięki, ruch, dotyk, czasem słowa. Przedstawienia mają nie tylko pobudzać dziecięcą wyobraźnię, ale dawać okazję do żywego reagowania na otoczenie i sztukę.

Po obejrzeniu najnowszej premiery, spektaklu „Przypływ”, zachwyceni widzowie piszą: „To jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie widzieliśmy w teatrze! Bardzo klimatyczne przedstawienie, piękny taniec, muzyka, aktorzy super. Dzieciaki zachwycone, cały dzień po spektaklu bawiły się w kraby. A i dla dorosłych fajny seans, można się zrelaksować. Super czas, dziękujemy artystom!”.

Aranżacja dźwiękowa z myślą o najmłodszych

Kiedy wchodzimy do teatru, już w foyer towarzyszą nam dźwięki morskich fal. Na dole w niewielkiej sali maluchy razem z rodzicami siadają na podłodze lub krzesłach. Gasną światła na widowni. Scenograf Barbara Małecka zaprasza nas do podwodnego świata Bałtyku, pełnego niezwykłych zwierząt i roślin. Za półprzezroczystą, błękitną kurtyną niewyraźnie widać aktorów i morskie elementy scenografii. Gdy wreszcie kurtyna odsłoni to, co skrywała, widzimy dwoje dzieci (lalki szmacianki) zwiedzających podwodną krainę. Aktorzy Kamil Marek Kowalski i Krystian Wieczyński animują podwodny świat, prezentując dzieciom ławice ryb, chełbie modre, które „opłyną” całą widownię i pozwolą się dotknąć niemal każdemu dziecku. To kapitalny pomysł. Pojawiają się popularne nad Bałtykiem muszelki sercówki, tu gigantyczne, i stworzenia żyjące na dnie morza, m.in. kraby czy wodożytki pomysłowo podświetlone.