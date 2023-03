Społeczność Uniwersytetu Gdańskiego apeluje o niedopuszczanie Rosjan i Białorusinów do igrzysk olimpijskich w Paryżu 2024 Rafał Rusiecki

Duch olimpijski wymaga wzajemnego zrozumienia, w połączeniu z duchem przyjaźni, solidarności i fair play Pixabay.com

Uniwersytet Gdański dołączył do grupy lobbującej za niedopuszczeniem sportowców z Rosji i Białorusi do startu w XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Senat gdańskiej uczelni podjął w tej sprawie uchwałę i wystosował apel do Thomasa Bacha, przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.