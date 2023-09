Startuje 12. edycja "Planety Energia". Dla najlepszych szkół vouchery na 10 tys. zł

Ewolucja programu dotyczy nie tylko ochrony przyrody, ale także konkretnego miejsca, w którym tej ochrony wymaga. W tym roku akcja będzie się skupiać szczególnie na akwenach wodnych.

- Drugi rok zajmujemy się ochroną przyrody i bioróżnorodnością, a w tym roku szczególnie zwracamy uwagę na ekosystemy wodne. Chcemy, żeby dzieci zobaczyły, że rzeka to nie tylko rynna wypełniona wodą, ale to jest cała dolina. Jezioro, jeśli jadą na wakacje, to jest nie tylko miejsce do kąpania, ale jest to miejsce występowania wielu rzadkich gatunków zwierząt, roślin i wymaga szczególnego traktowania. No i że na końcu tego wszystkiego jest Bałtyk właśnie tutaj, który zbiera to wszystko, czego w całej Polsce się pozbywamy. Potem mamy efekty, choćby w postaci sinic i zależy nam na tym, żeby te dzieci rozumiały, że to, co robią ludzie w Tatrach może mieć wpływ na to, co odczuwają ludzie w Gdańsku - podkreślał Krzysztof Konieczny.