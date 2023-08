Stowarzyszenie "Godność" zwraca się do premiera ws. ECS. "To przybudówka Platformy Obywatelskiej"

Działacze są zdania, że ECS stało się "przybudówką Platformy Obywatelskiej" i przytacza wydarzenia, które mają to wykazać.

A oto kilka przykładów z „programowej” działalności Europejskiego Centrum Solidarności:

- konferencja „zbuntowanych” prezydentów miast, którzy w ECS ogłaszają „swoje” 21 postulatów;

- antyrządowa ostentacja w postaci konferencji opozycyjnych sędziów na 100-lecie Trybunału Konstytucyjnego, z udziałem prezesa Rzeplińskiego, sfinansowana zresztą przez niemiecką fundację;

- narada "towarzysko - programowa" osławionego Stowarzyszenia „Iustitia” (gdzie opozycyjnie rozochoceni sędziowie odbywają tańce w rytm przeboju „Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie”);

- konwentykl aktywistów LGBT (wśród tematów: „Jeden partner/ka przez całe życie, czy co tydzień?”), zorganizowany prowokacyjnie 2 kwietnia, czyli w dacie śmierci JP II;

- agresywne demonstracje KOD, wychodzące spod ECS i zakłócające uroczystości pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców, m.in. wobec Stowarzyszenia „Godność” składającego wieńce w dniu 13 grudnia;

- skandaliczne, bezprawne i prowadzące do sporu sądowego zarekwirowanie przez ECS, wypożyczonych tam przez Komisję Krajową „S”, prawdziwych tablic z 21 postulatami;

- blokowanie prawa do zasiadania w Radzie ECS współtwórcy Wolnych Związków Zawodowych, Krzysztofa Wyszkowskiego (co nie przeszkadza, by członkiem Rady został Władysław Frasyniuk, który polskich strażników znad granicy z Białorusią nazwał "psami").[/sc]

Zdaniem członków stowarzyszenia jest to odwrotna sytuacja, do której zmierzano podczas walki o niepodległą Polskę.

- Stowarzyszenie “Godność”, które powstało 30 lat temu, upominało się zawsze o prawdę o odsunięciu z wymiaru sprawiedliwości sędziów, którzy nas skazywali niesłusznie w okresie PRL-u. Chcieliśmy doprowadzić w Polsce do dekomunizacji, ale okazuje się, że skomunizowano nam ECS. Chcieliśmy, żeby to była placówka, która będzie chroniła dziedzictwa "Solidarności", a stała się przybudówką Platformy Obywatelskiej - mówi prezes stowarzyszenia, Czesław Nowak.

W liście "Godności" pada rozwiązanie tej sytuacji, ponieważ stowarzyszenie domaga się, aby ECS upaństwowić.

- Niezależnie od statutowych trudności spowodowanych tym, że strona rządowa, nawet razem z Komisją Krajową NSZZ „S”, jest tu stroną słabszą, prosimy o podjęcie działań, aby przywrócić narodowi jego własność. Historia „Solidarności” nie może być traktowana instrumentalnie, tym bardziej, że powinna być istotnym filarem polityki historycznej. Uważamy zatem, że instytucję tę należy po prostu upaństwowić, czyli postąpić tak, jak uczyniono z zaniedbanymi przez lata terenami Westerplatte. Podczas ubiegłorocznego otwarcia żołnierskiego cmentarza widać było, że efekt takiej operacji może być znakomity. Czy nie warto np., by pieczę nad Narodowym Centrum Solidarności czy po prostu Muzeum Solidarności (taką nazwę mogłoby przybrać obecne ECS) objął Instytut Pamięci Narodowej? - pyta "Godność" w liście.

