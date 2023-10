Szczypiorniści Energi Wybrzeża Gdańsk wciąż bez błysku w lidze. Przegrali z Unią Tarnów 36:38 ZDJĘCIA

Energa Wybrzeże Gdańsk - Grupa Azoty Unia Tarnów 15.10.2023

- Wszyscy odczuwamy duże rozczarowanie z tego, jak wyglądamy w pierwszej fazie tego sezonu. Ale też rozgoryczenie z racji tego, że nie zdobywamy punktów. To jest sytuacja, w której morale naprawdę siada. Musimy podtrzymywać zawodników na duchu. Nie ma innej rady na to, jak tylko zebrać się do kupy, wyjść na parkiet i walczyć z całych sił - wyjaśniał przed niedzielnym meczem Mariusz Jurkiewicz.

W tabeli Orlen Superligi słabszy od szczypiornistów Energi Wybrzeża jest tylko jeden zespół - Zepter KPR Legionowo. To także jedyna ekipa, z którą gdańszczanie do tej pory sobie poradzili.

- Na mecz z Tarnowem nastawiamy się tak jak na każde spotkanie. Mamy swoje założenia zarówno w ataku, jak i w obronie. Liczę na to, że wygramy ten mecz i jestem pewny, że każdy da z siebie wszystko - przekonywał Patryk Pieczonka, rozgrywający Energi Wybrzeża Gdańsk.

Jeszcze do przerwy ten plan udawało się wprowadzić w życie. Gdański zespół prowadził po 30 minutach 20:18. Wyróżniali się najskuteczniejsi w Wybrzeżu, czyli 20-letni Jakub Będzikowski oraz 38-letni Mateusz Jachlewski. W ataku wspierał ich także Jovan Milicević oraz Maciej Papina. Niestety, w końcówce meczu coraz częściej do głosu dochodzili zawodnicy z Tarnowa. Gdańszczanie mylili się pod bramką rywali, a to zawsze zapowiada nerwowe ostatnie minuty.

- Myślę, że naszym głównym mankamentem do poprawy jest skuteczność. Zdobywaliśmy kilka bramek przewagi, ale później te rzuty nie wyglądały tak, jak powinny. Doszło do remisu i przez to mecz toczył się tak naprawdę bramka za bramkę. Kary, które nałapaliśmy w trakcie meczu, były jednym z kluczowych elementów. Uważam, że tutaj, w domu, przy tak licznej publiczności w końcu uda nam się przełamać - powiedział Jakub Będzikowski przed kamerami Polsatu Sport.