Szczypiornistki Sambora Tczew uczą nas, jak czerpać radość ze sportu. Świetnie radzą sobie w Orlen Summer Superlidze

DTB Sambor Tczew liczy się wśród najlepszych w Polsce

- Na piasku odpoczywamy od piłki ręcznej w hali. Dla nas to wspaniały sport. Latem mobilizujemy się zawsze i zbieramy drużynę. Traktujemy tę dyscyplinę, jako fajny napęd. Wiadomo, że wysiłek jest duży. W turniejach plażowych gra się czasami od godz. 8 z rana, a ostatni mecz jest o 18.00. W zawodach Orlen Summer Superligi poziom jest dość wyrównany, bo każda drużyna ma coś do zaoferowania. Mecze są interesujące, a zawodnikom gra się lepiej, jeżeli pojawiają się dodatkowe emocje - mówi roześmiana Aleksandra Puckowska , która w drużynie DTB Sambora Tczew występuje na lewym skrzydle, chociaż w hali jej nominalną pozycją jest prawe rozegranie. Jedna z liderek zespołu została zresztą wybrana najbardziej wartościową zawodniczką turnieju w Gdańsku.

Na piaskowym boisku w Inowrocławiu piłkarki ręczne DTB-u Sambora Tczew dotarły do finału, w którym nie znalazły sposobu na Byczki Conkret Kowalewo Pomorskie. W drugich zawodach Orlen Summer Superligi, już w Gdańsku, również zafundowały kibicom huśtawkę nastrojów, ale tym razem w finale wygrały po rzutach karnych z MKS-em Eco Save Ochota Warszawa.

Nie ulega wątpliwości, że szczypiornistki z Tczewa to wulkan energii. Na plaży w Gdańsku Brzeźnie pokazały, jak wychodzić z tarapatów.

- Piłka ręczna w formie plażowej to nasza pasja, odskocznia na okres roztrenowania. Myślę, że to się fajnie zazębia. Cieszymy się, że udało nam się wygrać właśnie w Gdańsku. Podchodziliśmy do tego turnieju w sposób szczególny, bo był u nas - nie ukrywał zadowolenia Robert Karnowski, trener zawodniczek Sambora.