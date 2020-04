"Szkoła z TVP". Gdańska nauczycielka matematyki o kulisach programu [ROZMOWA]

- Co zdecydowało, że to pani prowadzi lekcje matematyki w "Szkole z TVP"?​

- 30 marca, około 16, zrobiłam coś, czego zwykle nie robię – odebrałam telefon od abonenta o nieznanym mi numerze. W słuchawce odezwał się głos Pomorskiej Kurator Oświaty pani Małgorzaty Bielang, która krótko opowiedziała o tym projekcie, o półgodzinnych lekcjach, prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli z dorobkiem zawodowym, a które miały być nagrywane w gdańskim ośrodku Telewizji Polskiej. Od 26 lat uczę matematyki i informatyki w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku. W 2019 roku otrzymałam, jako jedna z 24 nauczycieli z Polski, zdaje się jako jedna z najmłodszych, tytuł honorowy Profesora Oświaty – najwyższy stopień awansu zawodowego. Myślę, że właśnie dlatego pani kurator zadzwoniła do mnie. ​

​

- Wahała się pani?​

- Spytałam męża, co on na to, bo wiadomo, jak mąż mądry, to trzeba go słuchać. Mąż, zresztą też nauczyciel w gdańskiej "samochodówce", zadał mi retoryczne pytanie: „Kiedy odmówisz – czy będziesz mogła spojrzeć sobie w twarz w lustrze?”. No właśnie. Tytuł zobowiązuje, zwłaszcza honorowy. Zgodziłam się. ​

Wybrałam do lekcji treści, które w takim przypadku powinny być realizowane. Wyszło różnorodnie: funkcja liniowa, funkcja kwadratowa, trygonometria, a dla maturzystów powtórki. ​

​

- Miała pani tremę? Oko kamery zamiast oczu uczniów, to dla nauczyciela nie jest zwyczajna sytuacja.​

- Można się oszukiwać, że tremy nie ma, ale jest. Koordynowałam w szkole dwa projekty LLP Comenius i oba zostały wyróżnione przez Agencję Narodową statusem przykładu dobrych praktyk. Miałam też okazję prowadzić wykłady przed setkami innych nauczycieli na różnych szkoleniach z organizacji projektów Comenius w Trójmieście, w Warszawie. Każda lekcja to też wystąpienie publiczne. Psychicznie tremy nie mam, tak mi się wydaje. Ale fizycznie chyba troszkę nerwy widać. Czuję to później w bólach mięśni. Kiedy po nagraniu puszcza adrenalina, od razu chce się człowiekowi spać.​

Nerwy podczas nagrań są zminimalizowane dzięki rewelacyjnej ekipie realizującej program w gdańskim ośrodku TVP. Nie widzę tylko oka kamery ale przesympatycznych panów operatorów. A że uczę w szkole, gdzie w przewadze jest młodzież męska, to podczas nagrań czuję się jak w ciut starszej klasie.​