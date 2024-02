Tak odradzało się pomorskie łowiectwo. Knieja jak panna bez wdzięków

- Od lat młodzieńczych wzrastał w atmosferze etyki łowieckiej, zrozumiał, że zwierzyna leśna to ozdoba, to bogactwo narodowe, którym trzeba umiejętnie i zapobiegliwie dysponować - pisał o Łukowiczu w 1938 roku Józef Kobylański. - Nie należał nigdy do kategorii "myśliwych", którzy bez hamulca i opamiętania biją do każdej zwierzyny. On to pobudził i zachęcił leśników państwowych i prywatnych do zajęcia się hodowlą psa myśliwskiego, on wskazał metodę układania psów do pracy w polu i w lesie, on założył rodowodową księgę pomorskich psów myśliwskich. Dr Łukowicz przeprowadził pierwszy na Pomorzu w r. 1924 w wolnej Polsce konkurs wyżłów dowodnych, a za tym konkursem poszły następne w latach 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1936 i 1937. Polowanie jest jedyną i potrzebną mu rozrywką po wyczerpującej pracy lekarza - chirurga. Zacny dom jego, w którym miałem zaszczyt gościć latem 1937 roku, zdobią liczne własne trofea. Ujrzałem tu chyba największe pomorskie muzeum łowieckie.