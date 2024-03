Takich samochodów już nie produkują. W Trójmieście prężnie rozwija się scena klasycznej motoryzacji

Classic Cars Trójmiasto popularyzuje motoryzacyjną pasję do klasycznych samochodów już od kilku lat. Wszystko rozpoczęło się w 2020 roku, kiedy to miłośnicy dawnych modeli aut spotykali się przed Operą Leśną w Sopocie. Wydarzenie szybko zyskało na znaczeniu. Regularnie na cyklicznych zlotach pojawia się około 70 samochodów, a na zakończeniu i rozpoczęciu sezonu nawet ponad 200 - wszystko to z miłości do klasycznej motoryzacji, która - jak mówi nam założyciel grupy Wojciech Daniszewski - w Trójmieście wciąż fascynuje.

W zlotach uczestniczą rodziny z dziećmi, nie ma tu palenia gumy - szacunek, jakim darzy się tutaj klasykę, na to nie pozwala.

Zakończenie i rozpoczęcie sezonu to największe zloty klasyków w Trójmieście. Obowiązkowa jest selekcja - organizatorzy przez specjalny formularz zgłoszeniowy wybierają samochody, które danego dnia zaprezentują się przed publicznością. To imprezy podstadionowe, z nagłośnieniem, muzyką, konkursami i foodtruckami. Inną, kameralną formułą spotkań są bardziej spontaniczne zloty. Ale i na nich bardzo ważne jest zachowanie ducha wydarzenia.

- Dzielenie się zajawką z innymi jest bardzo ważne - podkreśla Wojciech Daniszewski. - Klasyczna motoryzacja zawsze była bliska mojemu sercu. Po przeprowadzce do Trójmiasta odwiedziłem jeden z takich zlotów i wsiąkłem w to do reszty. Tak kupiłem swojego pierwszego klasycznego mercedesa. To W201 z pierwszych lat produkcji z 2.5-litrowym dieslem, uratowany przed sprzedażą do Afryki. Na każdym ze zlotów spotykam osoby, które podchodzą do mnie i wymieniają się swoimi doświadczeniami, rozmawiamy, polecamy zaprzyjaźnione warsztaty. Mamy wspólne flow.

Na wydarzenia Classic Cars Trójmiasto przyjeżdżają klasyki w każdym stanie i w każdej cenie - od tych za kilka tysięcy złotych, do żywych legend, których wartość potrafi sięgać nawet pół miliona złotych

Bezcenne są za to emocje, które temu towarzyszą. Integracja środowiska miłośników motoryzacji, wspólne wyjazdy to coś, na co wielu mieszkańców Pomorskiego czeka z niesłabnącym zainteresowaniem.