Terminy wypłat świadczeń w Gdańsku. Grudzień 2019. Przed świętami zostaną wypłacone świadczenia: fundusz alimentacyjny, 500 plus, rodzinne?

Przed świętami w Gdańsku zostaną wypłacone świadczenia?

- Standardowo wypłaty świadczeń rodzinnych oraz 500 plus realizujemy od 25 dnia każdego miesiąca do końca tego miesiąca - mówi Arkadiusz Kulewicz z Gdańskiego Centrum Świadczeń. - Jednak doskonale wiemy, że przygotowania do świąt stanowią duże obciążenie dla domowych budżetów wielu mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Dlatego, wzorem ubiegłych lat, grudniowe wypłaty świadczeń uruchamiamy szybciej, niż ma to miejsce w pozostałych miesiącach. W związku z powyższym wszystkie świadczenia zostaną wypłacone jeszcze przed świętami.

Grudniowe wypłaty świadczeń uruchamiamy szybciej, niż ma to miejsce w pozostałych miesiącach. W związku z powyższym wszystkie świadczenia zostaną wypłacone jeszcze przed świętami.

Mieszkańcom, którzy mają przyznane świadczenia, pozostaje cierpliwie czekać na pieniądze. Termin ich zaksięgowania na koncie zależy od banku.