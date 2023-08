To jedyny taki stadion w Europie. Co wyróżnia obiekt w Sopocie? Stadion Leśny zachwyca. Czy jego potencjał jest właściwie wykorzystywany?

Stadion Leśny w Sopocie. W zaciszu lasu pisała się historia polskiej lekkoatletyki

Choć lasów w obrębie Trójmiasta nie brakuje, to aby znaleźć się tak blisko koron drzew, jak na Stadionie Leśnym w Sopocie jest ciężko. Najwyższe miejsca na trybunach sopockiego obiektu niemal łączą się z otaczającymi go sosnami i bukami. Powiedzieć, że sopocki stadion wkomponował się w krajobraz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, to jak nie powiedzieć nic.

U progu jubileuszu. Stadion Leśny w Sopocie to niemal stulatek

Niespełnione ambicje, polityka i niedokończona budowa. Stadion Leśny mógł być dwukrotnie większy

W planach związanych z budową Stadionu Leśnego w Sopocie projekt zakładał zdecydowanie większy obiekt, niż ten, który możemy dzisiaj oglądać. Docelowa pojemność stadionu miała wahać się w przedziale od 10 do nawet 15 tysięcy miejsc siedzących, co przy obecnych 5 tysiącach robi wrażenie.

Dodatkowo w kompleksie sportowym planowano budowę hali treningowej, która podziemnym przejściem miała być połączona z płytą stadionu. Udało zrealizować się jedynie podziemne przejście.

Czy Stadion Leśny uda się jeszcze rozbudować? Nic na to nie wskazuje, choć chętnych do jego wykorzystywania na pewno nie brakuje, zaś Urząd Miasta Sopotu stawia sprawę jasno, że obiekt jest przeznaczony wyłącznie do sportów lekkoatletycznych oraz do imprez rekreacyjnych.