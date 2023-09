Bieganie terenowe w grupie "Leśna RUNda" jest przyjemne. Pierwsze kroki można zrobić wśród doświadczonych zawodników

Biegi terenowe w grupie "Leśna RUNda"

Podczas zbliżającej się edycji Ultrasa Oliwskiego będzie się można przekonać, dlaczego zawody terenowe cieszą się taką popularnością. Chociaż nie są tak liczne, jak te na ulicach, jednak mają swój niepowtarzalny klimat.

- Na Ultrasie nie ma nerwowej atmosfery wśród uczestników. Miejsce jest ważne, bo to zawody, ale w strefie zawodów człowiek czuje się, jak wśród rodziny. Ta społeczność w biegach ultra jest niesamowita. Świętuje się na mecie wraz z innymi uczestnikami. To pokazuje dużą różnicę w stosunku do biegów ulicznych. Tutaj ludzie dużo bardziej się otwierają, bo jest trudniej i każdy to docenia. Wydaje mi się, że jest duża motywacja, aby dobiec szybko, ale każdy bieg jest trochę inny. W maratonie można uzyskać czas 3:30, a potem w następnym miejscu można to porównywać. Natomiast 21 km Ultrasa Oliwskiego i na przykład 21 km TriCity Trail to zupełnie inne biegi, w których tempa nie ma co porównywać. Na mecie ludzie się cieszą, że ukończyli bieg, a nie patrzą do końca na tempo - zauważa Sławomir Wasilewski.