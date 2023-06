Triathlonowa rodzina Lotto Challenge ponownie w Gdańsku. Dzieci, amatorzy i profesjonaliści ścigać się będą w wodzie, na rowerach i w biegu

Triathlonowe zawody Lotto Challenge Gdańsk 16-18.06.2023

Triathloniści w Gdańsku w ramach Lotto Challenge spotkają się po raz trzeci. Dyscyplina łącząca pływanie, jazdę na rowerze i bieganie zyskuje na popularności, a na Pomorzu warunki do jej rozwoju są wręcz idealne. Triathlon stawia wysokie wymagania kondycyjne dla uczestników i uczestniczek, ale nie jest trudny technicznie. Pływanie w Zatoce Gdańskiej, bieg wzdłuż plaży i finisz na molo to wabik dla wszystkich uczestników Lotto Challenge Gdańsk. Trzecia edycja odbędzie się 16-18 czerwca 2023 roku w Brzeźnie, czyli niezwykle malowniczej części miasta.

- Lotto Challenge Gdańsk to jedno z najważniejszych wydarzeń w triathlonowym kalendarzu. Zawody organizujemy w taki sposób, żeby były jak najbardziej przyjazne dla wszystkich osób biorących w nich udział - zarówno tych, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z triathlonem, jak i doświadczonych zawodników i zawodniczek. Rok temu we wszystkich konkurencjach Lotto Challenge Gdańsk wystartowało prawie tysiąc uczestników, z których wielu zapewniało, że na pewno do nas wróci. To najlepsza rekomendacja - mówi Adam Greczyło, dyrektor i organizator zawodów.