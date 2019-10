Trudne pytania o budowę kompostowni na Szadółkach

- Już w momencie podpisywania umowy z konsorcjum, jeden z jego członków firma Aquacoms, była pod zarządem komisarycznym wyznaczonym przez sąd, czyli de facto w procesie upadłościowym o czym Zakład Utylizacyjny wiedział, ale zrobił wszystko, żeby wyrzucić tańsze oferty znanych, stabilnych finansowo firm i wybrać bankruta - napisał pan Jakub (nazwisko do wiadomości redakcji).

Przypomnijmy, że jak podkreślały kilka dni temu władze Gdańska i ZU na Szadółkach, niespodziewany problem na finiszu budowy kompostowni (jest gotowa niemal w 100 proc.), nie zagrozi startowi jej funkcjonowania jeszcze jesienią. Konieczne do eksploatacji obiektu formalności oraz testy nowoczesnej instalacji ma przeprowadzić grupa ok. 30 podwykonawców pracujących dotychczas przy inwestycji.

- To zastanawiające wobec tego, że w kontrakcie był zapis o tym, że 30 proc. płatności będzie dokonane dopiero po zakończeniu inwestycji i udokumentowaniu poprawności działania instalacji... - dodaje nasz Czytelnik.

- Wybór konsorcjum firm Aquacoms, Ekonova i Eko Tech Warszawa został dokonany na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego i ostatecznie potwierdzony orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej. Należy podkreślić, że zanim do tego wyboru i podpisania umowy doszło, przed KIO toczyło się wiele postępowań odwoławczych, wszystkie zostały umorzone lub oddalone. Działamy w ramach prawa zamówień publicznych, które określa ściśle co wolno zamawiającemu. Kluczowym kryterium w procesie przetargowym było doświadczenie oferentów w realizacji podobnych zadań. Dokumentacja oferenta oraz raporty o stanie spółek przed rozpoczęciem realizacji inwestycji nie dawały podstaw do odrzucenia oferty w świetle obowiązujących przepisów. Możliwość waloryzacji kontraktu była przewidziana jego zapisami - odpowiada Iwona Bolt, rzecznik prasowy ZU.