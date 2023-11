Trwa dziękczynny weekend w Gdańsku! Wśród atrakcji darmowe wejściówki do Muzeum Bursztynu

Darmowe atrakcje w Gdańsku w podziękowaniu za frekwencję

- Instytucje, do których wstęp będzie nieodpłatny to m.in. Teatr Miniatura – bezpłatne wejściówki na spektakl „Co u diabła”, Teatr Szekspirowski – specjalne, godzinne zwiedzanie teatru zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. A także Hevelianum, obiekty Muzeum Gdańska i Gdańskie ZOO – mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz. - Bardzo dziękuję także inwestorowi prywatnemu, właścicielom Olivia Business Center, bo także udostępnili taras widokowy na najwyższym punkcie naszego miasta, czyli Olivia Star, które będzie dostępny dla odwiedzających na hasło Frekwencja. Mam nadzieję, że wielu z nas skorzysta z możliwości spotkania.

W podzięce za taką wysoką frekwencję - Gdańsk był czwartym miejscem pod tym względem w całym kraju - miasto przygotowało kilka atrakcji, które miały miejsce właśnie w weekend 4 i 5 listopada. W tych szczególnych podziękowaniach udział wzięły najróżniejsze instytucje w mieście, a w tym Polsat Plus Arena Gdańsk, Teatr Szekspirowski, obiekty Muzeum Gdańska czy też gdańskie ZOO .

15 października 2023 roku aż 81,5 procent uprawnionych gdańszczan stawiło się przy urnach, aby zagłosować w wyborach parlamentarnych. To zdumiewająca liczba i historyczny moment. Frekwencja w skali kraju wynosiła 74,3 procent, a w województwie pomorskim 75,3 procent.

Jedną z takich niespodzianek był darmowy wstęp do Muzeum Bursztynu. Sporo odwiedzających skorzystało już w sobotę, ale nadal jest czas, aby wykorzystać tę szansę na darmową atrakcję. Muzeum jest czynne w godzinach od 10:00 do 18:00, a nieodpłatne bilety będą wydawane do godziny 17:00.