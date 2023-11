Tych osób z Pomorza nie ma już wśród nas. Kogo pożegnaliśmy w ostatnim roku?

Monika Dejk-Ćwikła (zm. 15.12.2022 r.) – polska wokalistka, autorka tekstów i gitarzystka basowa, członkini zespołu OBRASQi. Od dzieciństwa związana była z Żukowem. Reprezentowała gminę zarówno na arenach sportowych jak i artystycznych. Była też stypendystką Burmistrza i Rady Miejskiej w Żukowie. Należała do zespołu wokalno-instrumentalnego Agapé założonego w 1999 roku przez Barbarę Dawidowską przy parafii Miłosierdzia Bożego w Żukowie. Z zespołem tym zdobyła między innymi I miejsce na osiemnastej edycji Metropolitalnego Festiwalu Piosenki Religijnej w Jastarii, w 2017 roku. W 2018 roku wspólnie z Igą Pobłocką i Dominiką Kwiatkowską z zespołu 3'MeloDiv z Żukowa wystąpiła natomiast w programie telewizji Polsat pt. Śpiewajmy razem. All Together Now z piosenką I'm so excited grupy The Pointer Sisters. Razem z Jarosławem Bielawskim i Arturem Wolskim tworzyła działający od 2019 roku zespół OBRASQi wykonujący muzykę zaliczającą się do indie-dreampop-rocka. W zespole była wokalistką i grała na gitarze basowej, a także była autorką tekstów piosenek grupy.