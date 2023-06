Siostry dominikanki świętują 100-lecie przybycia. Otwarto wystawę o ich historii w Gdańsku

Siostry dominikanki celebrują 100-lecie przybycia do Gdańska wystawą

- Pomysł wystawy narodził się, kiedy zaczęłyśmy współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej w Gdańsku. (Wtedy zaczęły się - przyp. red. ) prace nad przygotowaniem jubileuszu 100-lecia naszej pracy w mieście - mówi w rozmowie z Dziennikiem Bałtyckim siostra Kazimiera Korzeniewska , dominikanka i autorka wystawy. - Na planszach starałam się zawrzeć całość historii. Można powiedzieć, że to jest taka historia w pigułce tych 100 lat. Jest bogaty materiał ilustracyjny od samego początku naszego pobytu w Gdańsku, są dane statystyczne, informacje o życiu codziennym. To taki przegląd życia od wewnątrz i od zewnątrz - dodaje.

100 lat posługi dominikanek w Gdańsku

A do 1918 roku zgromadzenie istniało jedynie w Galicji. To miało się zmienić po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Przyłączone do niej Pomorze stało się miejscem pracy duszpasterskiej dla sióstr w Skarszewach, które do samego Gdańska przybyły w 1923 roku na zaproszenie dr. Franciszka Kubacza, prezesa Gdańskiej Macierzy Szkolnej. Ten zwrócił się z prośbą do przeoryszy generalnej dominikanek o przysłanie czterech sióstr, by objąć opieką polskie dzieci w ochronkach. Dwie z nich zamieszkały u dr. Kubacza, a dwie u państwa Ogryczaków.