Umowa między gdańskim portem a Muzeum II Wojny Światowej. Powstanie nowy budynek wystawienniczy od strony Brzeźna

Porozumienie o współpracy podpisali dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Karol Nawrocki i prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA Łukasz Greinke. M.in. dzięki współpracy na cele wystawowe przeznaczony zostanie nowy budynek, który powstanie tuż przy wejściu do portu wewnętrznego, od strony Brzeźna, poza historycznym polem bitwy na Westerplatte, jednak w jego sąsiedztwie.

- To bardzo ważny dla nas alians. Inwestycja gospodarcza, a z drugiej strony kulturowa, są w stanie wspólnie funkcjonować - mówi o współpracy z Muzeum II Wojny Światowej Łukasz Greinke. - Obiekt, który powstanie przy wejściu do portu wewnętrznego będzie mógł być wykorzystywany przez Muzeum II Wojny Światowej jako nowy element powierzchni wystawienniczej.

- Ten budynek zostanie wykorzystany do promowania wiedzy historycznej, do kreowania świadomości, czym było Westerplatte - mówi Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. - Od samego początku byliśmy przeciwni wznoszeniu nowych budynków w miejscu bitwy z września 1939 r., co zachwiałoby historycznym krajobrazem. Natomiast propozycja prezesa Lukasza Greinke, by na końcu dzielnicy Brzeźno, za nabrzeżem kapitana Ziółkowskiego, u ujścia Martwej Wisły do morza, zbudować pawilon i oddać go na cele muzealnicze, jest doskonałą propozycją.