Umowa Northvolt i Polenergii na zasilanie gdańskiej fabryki magazynów energii prądem z farmy wiatrowej

– Transformacja energetyczna nie odbędzie się bez udziału bateryjnych magazynów energii i dlatego tak ważne jest, w jaki sposób podchodzimy do ich produkcji. W Northvolt od początku wiedzieliśmy, że chcemy to robić w sposób zrównoważony dla środowiska, z wykorzystaniem czystej energii i surowców pochodzących z recyklingu. Umowa na dostawę energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest kluczowa dla realizacji niskoemisyjnej produkcji w naszej gdańskiej fabryce – mówi Robert Chryc-Gawrychowski, Prezes Northvolt w Polsce.

Northvolt to europejski producent ogniw litowo-jonowych oraz systemów bateryjnych, które powstają w sposób zrównoważony dla środowiska. Wszystkie fabryki Northvolt mają być zasilane z odnawialnych źródeł energii. Taki model przyjęto także w niedawno wybudowanej fabryce w Gdańsku. Zieloną energię do zasilenia produkcji dostarczy Polenergia, największa polska prywatna grupa energetyczna.

– Wspieranie transformacji energetycznej to jedna z najważniejszych misji Polenergii. Realizujemy ją nie tylko wytwarzając czystą energią na naszych farmach wiatrowych i fotowoltaicznych, ale także dostarczając ją bezpośrednio do końcowego odbiorcy. Właśnie taką umowę, opartą na długoterminowym kontrakcie cPPA, podpisaliśmy ze spółką Northvolt. Jesteśmy dumni, że naszą zieloną energią możemy zasilać największą fabrykę magazynów energii w Europie. To ważny krok w kierunku budowy zeroemisyjnej gospodarki – ocenia Piotr Maciołek, Członek Zarządu Polenergia S.A.

Polenergia pokryje 100% zapotrzebowania na czystą energię elektryczną w ujęciu rocznym dla nowo wybudowanej fabryki Northvolt w Gdańsku. Umowę na dostawę ze spółką Northvolt Systems Poland Sp. z o.o. podpisała spółka Polenergia Obrót S.A. Początek dostaw energii elektrycznej zaplanowany jest nie później niż 1 października tego roku.

Łączna powierzchnia zakładu Northvolt w Gdańsku to ponad 25 000 metrów kwadratowych. Projekt otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Innowacji.