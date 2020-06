Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Porody w czasie pandemii koronawirusa. Jak się rodzi? Pytania i odpowiedzi

Trojaczki jednojajowe przyszły na świat w Gdańsku!

Iga, Inga i Inka - to trzy dziewczynki, które przyszły na świat w gdańskim szpitalu przez cesarskie cięcie. Ważą od 2 do 2,5 kilograma. Są identyczne genetycznie. I najpewniej będą nie do odróżnienia.