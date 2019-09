V edycja Biegu Czyste Miasto Gdańsk 21.09.2019

Bieg główny:

Dystans: 5 km

Wpisowe: 35,00 zł ( w dniu biegu 45 zł, możliwość zapisu tylko w przypadku dostępności miejsc z puli)

Start biegu: godz. 14.00

Klasyfikacja zawodników prowadzona będzie w następujących kategoriach:

a. klasyfikacja generalna mężczyzn,

b. klasyfikacja generalna kobiet,

c. wiekowa dla każdej płci.

Biegi dla dzieci i młodzieży:

Dystanse: 100 m, 420 m, 840 m

Wpisowe: udział bezpłatny. Zapisy w dniu imprezy związane są z opłatą 5 zł, która w całości przekazana zostanie na cel charytatywny.

Start biegów: godz. 10.00

Klasyfikacja zawodników prowadzona będzie w następujących kategoriach:

ok. 100 m - Bieg MAJTKA - Maluch z Rodzicem - bez rywalizacji

ok. 100 m - Bieg Sorterka niebieski - do 4 lat (rocznik 2015)

ok. 300 m - Bieg Sorterka żółty - 5 lat (rocznik 2014)

ok. 300 m - Bieg Sorterka zielony - 6 lat (rocznik 2013)

ok. 420 m - Bieg Młodszego Sortera niebieski - 7 lat (rocznik 2012)

ok. 420 m - Bieg Młodszego Sortera żółty - 8 lat (rocznik 2011)

ok. 420 m - Bieg Młodszego Sortera zielony - 9 lat (rocznik 2010)

ok. 420 m - Bieg Starszego Sortera niebieski- 10 lat (rocznik 2009)

ok. 420 m - Bieg Starszego Sortera żółty - 11 lat (rocznik 2008)

ok. 840 m - Bieg Starszego Sortera zielony - 12-13 lat (rocznik 2007-2006)

ok. 840 m - Bieg Super Sortera - 14-15 lat (rocznik 2005-2004)