W Borsku odbył się Zlot Pojazdów Polskiej Produkcji, który przyciągnął fanów motoryzacji z różnych zakątków regionu

Zlot Samochodów Polskiej Produkcji w Borsku

Fani motoryzacji zjechali do Borska, by wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu. W Largo Lake Resort odbył się jubileuszowy X Zlot Pojazdów Polskiej Produkcji. Można było się tu przenieść do motoryzacyjnego świata PRL. Polonezy, maluchy, duże fiaty i nysy królowały ku uciesze wszystkich miłośników czterech kółek, zarówno małych jak i dużych. Do Borska bowiem zjechały całe rodziny. Jedni żeby pooglądać dawnych królów szos, inni żeby pokazać swoje motoryzacyjne okazy.