W Gdańsku finiszują prace nad "modelową" ulicą. Można zgłaszać uwagi

Prace nad tym dokumentem są na finiszu. Ich dotychczasowe efekty każdy mieszkaniec może zobaczyć i złożyć swoje uwagi w Biurze Rozwoju Gdańska do końca tego miesiąca.

Opracowanie urbanistyczne SUM może być ważnym elementem kształtowania ładu przestrzennego i jakości życia w mieście. Chodzi o to, aby ulice i przestrzenie publiczne wokół nich były przyjazne i bezpieczne dla ich użytkowników. Dokument narzuci standardy projektowania i wykonawstwa dla wszystkich elementów, które są ważne. Dotyczy to np. ilości zieleni, rodzaju i szerokości chodnika, rodzaju mebli miejskich, ilości i usytuowania miejsc parkingowych.

- Opracowanie urbanistyczne SUM może być ważnym elementem kształtowania ładu przestrzennego i jakości życia w mieście. Chodzi o to, aby ulice i przestrzenie publiczne wokół nich były przyjazne i bezpieczne dla ich użytkowników. Dokument narzuci standardy projektowania i wykonawstwa dla wszystkich elementów, które są ważne. Dotyczy to np. ilości zieleni, rodzaju i szerokości chodnika, rodzaju mebli miejskich, ilości i usytuowania miejsc parkingowych. Od ponad 10 lat przekonujemy, postulujemy, apelujemy o stworzenie takiego opracowania. Wydaje się, że w końcu dopniemy swego. To jednak nie koniec. Potrzebna będzie wola polityczna i determinacja gdańskiego magistratu, aby Standardy Ulicy Miejskiej przekuć na rzeczywisty wygląd naszych ulic - komentuje Jarosław Paczos ze Stowarzyszenia Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej.