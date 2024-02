W Gdańsku ruszają eliminacje do Miss Polonia 2024. W Galerii Bałtyckiej poznamy najpiękniejsze mieszkanki Pomorza PWN

W sobotę w Galerii Bałtyckiej rywalizować będą piękne kobiety. Eliminacje do Miss Polonia 2024 w Gdańsku to dla części z nich przepustka m.in. do świata mody. Kto w tym roku z Pomorza dostanie się do grona najpiękniejszych Polek? Sprawdźmy!