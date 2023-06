W weekend wybierz się na plaże w Brzeźnie i na Stogach tramwajem. Unikniesz korków i problemów z parkowaniem Daniel Nawrocki

Linia tramwajowa numer 68 to specjalne wakacyjne połączenie z przystanku Brętowo PKM do plaży na Stogach. 63 zawiezie chętnych ze Świętokrzyskiej do Brzeźna.