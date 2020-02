Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku. Trwa rozbiórka pozostałości przyczółków starego wiaduktu [zdjęcia]

Przypominamy, od 6 lutego wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Okopowej z ul. Świętej Trójcy. Zamknięty jest wjazd z ul. Świętej Trójcy w ul. Okopową. Dojazd do ulicy Św. Trójcy odbywa się przez ul. Toruńską i Rzeźnicką. Przesunięty o ok. 30 metrów został zjazd z ul. Okopowej w kierunku Warszawy i al. Armii Krajowej. Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą co najmniej 3 miesiące.