Wiatrowskaz powrócił na Żurawia. Połowa remontu za nami! ZDJĘCIA

- Cel jest prosty: realizujemy wiele inwestycji muzealnych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zaangażowane we wspieranie tych inwestycji. Prowadzimy ponad300 inwestycji w obszarze instytucji pamięci i muzeów. Współpracujemy z dyrektorami i zespołami, które te plany inwestycyjne operacjonalizują i odpowiadają za ich realizację. Mamy wiele tematów do omówienia, do konsultowania. A jednocześnie korzystamy z możliwości opowiedzenia mediom, a za ich pośrednictwem szerokiej publiczności, ich odbiorcom, jak realizowana jest polityka dotycząca rozwoju nowoczesnej sieci muzeów i miejsc pamięci – poprzez pokazanie konkretnych przykładów inwestycji zakończonych lub takich, gdzie kończymy kolejne etapy. Wizyty bezpośrednie w instytucjach są doskonałą okazją, żeby docenić i pokazać, co już zostało zrobione - mówił minister.

Wicepremier dodał też, że Narodowe Muzeum Morskie "jest przykładem pracy z wieloma muzeami i instytucjami". Takich jest więcej, a na horyzoncie widnieje m.in. powstanie nowego oddziału NMM w Łebie.

- Narodowe Muzeum Morskie jest doskonałym przykładem tego, jak wygląda nasza współpraca z wieloma muzeami i instytucjami kultury, zwłaszcza tymi, które są nadzorowane czy prowadzone bezpośrednio przez ministerstwo. Rozwijamy tę sieć, bardzo wiele instytucji występuje o to, żeby je wspierać w sposób systemowy, stały. W ciągu ostatnich 7 lat zwiększyliśmy liczbę muzeów, które są prowadzone lub współprowadzone, a zatem i współfinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o 100 procent. Jest ich w tej chwili – mówię o muzeach i instytucjach pamięci - 63, a do 2015 r. było ich zaledwie ok. 30. To systemowa zmiana, którą możemy realizować m.in dzięki temu, że polski budżet jest znacznie większy, że nasza polityka fiskalna jest bardziej racjonalna i że powstrzymaliśmy wypływ pieniędzy, zwiększyliśmy przychody z VAT, ukróciliśmy mafie VAT-owskie. Dlatego możemy prowadzić wiele nowych zadań i inwestycji, których nasi poprzednicy nie prowadzili. Narodowe Muzeum Morskie jest przykładem tego, jak rozwijają się nasze muzea. Budujemy nowy oddział poświęcony archeologii podwodnej w Łebie, to jest około 65 milionów, a myślę, że razem z wystawą stałą więcej. To są też projekty, które od dawna były w planach, muzealnicy czy społecznicy chcieli je realizować, ale nasi poprzednicy nie byli w stanie lub nie chcieli tego przeprowadzić. Jeśli chodzi o Narodowe Muzeum Morskie, planujemy kolejny oddział - jesteśmy gotowi, żeby go zrealizować - poświęcony żeglarstwu we Władysławowie. Jeśli chodzi o gdański Żuraw - remont symbolu tak charakterystycznego dla Gdańska, polskiego morza i wybrzeża, jest także bardzo ważny i dlatego zdecydowaliśmy się go wesprzeć - dodał.