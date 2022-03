Witalij Kliczko już wie, że wystąpił na nowym muralu Tusego w Gdańsku. Artyści nie tylko sztuką sprzeciwiają się złu

Na nowym obrazie Tusego, z muru w okolicach przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej spoglądają bracia Kliczko, Witalij i Władymir, słynni ukraińscy bokserzy. Witalij jest dziś merem ukraińskiej stolicy, zmagającej się z rosyjską agresją. Niedawno światowe media obiegła jego odpowiedź na pytanie o tłumaczenia, jakimi Rosja argumentuje swoją inwazję – czyli o operację „demilitaryzacyjną” Ukrainy. Witalij, który niegdyś krzyżował rękawice z Lennoxem Lewisem (jego rywalem był też Tomasz Adamek), odkrzyknął „bullshit” (ang. g...o prawda), wskazując na zniszczone bloki mieszkalne w Kijowie.

Piotr „Tuse” Jaworski, gdański artysta, autor murali, pokazał twarze braci Kliczków i opatrzył je angielskim hasłem „Together we stand” na tle ukraińskiej flagi, co można przetłumaczyć jako „stoimy ramię w ramię”. Obraz można odczytać jako zdecydowaną postawę wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę i wsparcie dla tego państwa ze strony Polski. To właśnie ten obraz udostępnił Witalij Kliczko.