"Wspomnień nie wygenerujesz. Stworzysz je u nas". To hasło nowej kampanii promocyjnej Uniwersytetu Gdańskiego

Rok akademicki niebawem się rozpocznie. Tysiące studentów po raz pierwszy zawita na wydziały wybranych wcześniej instytutów. Uniwersytet Gdański wyszedł z nowoczesną inicjatywą promocji uczelni. Jak się okazuje, to co przyciąga studentów to nie tylko oferta programowa. Władze uczelni postawiły na innowacyjną kampanię reklamową, przy użyciu sztucznej inteligencji. Efektami pracy są wyjątkowe zdjęcia, oraz spot reklamowy.

Kampania promocyjna UG przy wykorzystaniu AI

Studia to nie tylko nauka. Kampania promocyjna Uniwersytetu Gdańskiego pod nazwą "Wspomnień nie wygenerujesz. Stworzysz je u nas" ma na celu pokazanie młodym studentom, jak może wyglądać ich codzienność. Centrum Komunikacji i Promocji UG przy współpracy z Agencją Visual Department, stworzyło wyjątkową serię fotografii. To, co jest istotne to fakt, że zdjęcia zostały wygenerowane przez AI. Jest to pierwsza taka forma promocji uczelni wyższej w Polsce.