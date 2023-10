Wszystkich Świętych 2023. Tych kwiatów na kładź na grobach. Takich kwiatów nie kupuj na cmentarz

Wszystkich Świętych 2023. Pogoda w Trójmieście

Początek listopada zbliża się wielkimi krokami. Już wkrótce większość Polaków uda się na groby swoich bliskich zmarłych, aby upamiętnić ich życie i wspólnie spędzone chwile. Zazwyczaj dość długa wizyta na cmentarzu równa się z ubieraniem bardzo ciepłych ubrań bo pierwsze dni listopada są już chłodne. Jak będzie w tym roku? Sprawdzamy długoterminowe prognozy pogody!

Wrzesień należał do jednych z najcieplejszych ostatnich lat, jednak już październik wyraźnie wskazuje na to, że jesień na stałe zagościła na Pomorzu. Druga połowa października pozostanie chłodna, bo temperatury wahać się będą między 7 a 11 stopni Celsjusza. Nocą będą spadać nawet do 1 stopnia. Zgodnie z przewidywaniami IMGW, będzie już tylko coraz chłodniej, a średnia temperatura listopada 2023 ma być w normie, co oznacza, że nie będzie ani cieplej, ani zimniej niż średnia z ostatnich lat.