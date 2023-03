Wszystko, co kobieta powinna wiedzieć o menopauzie. Dr Janina Ratnicka-Klimaszewska opowiada o zmianach w ciele, których doświadczamy

Co tak właściwie oznacza termin „menopauza”, którym najczęściej straszy się kobiety?

Menopauza oznacza ostatnią miesiączkę w życiu kobiety. Pewnym dowodem, że to właśnie to, jest brak miesiączki w okresie dwunastu ostatnich miesięcy. Tak więc dopiero po roku kobieta może stwierdzić, że wystąpiła u niej menopauza.

Ile kobieta ma wówczas lat?

U przeciętnej Europejki okres menopauzy występuje między 48 a 52 rokiem życia.

Wiele pań interesuje na pewno, co się dzieje w organizmie kobiety w tym czasie.

Badania hormonalne umożliwiły ścisłe określenie zjawisk patofizjologicznych zachodzących w okresie menopauzy. Obecnie przyjmuje się, że zjawiska te polegają raczej na powolnym, stopniowym zanikaniu pęcherzyków jajnikowych, czego następstwem jest spadek stężenia hormonów płciowych (tj. estrogeny, progesteron) aż do całkowitej niewydolności jajników. Ten właśnie czas nazywany okresem przejściowym (premenopauza) jest według mnie najtrudniejszym okresem w życiu kobiety.