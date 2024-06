Wybitni żeglarze i trenerzy laureatami Nagrody Fair Play PKOl

- Bardzo dziękuję kapitule za zauważenie mnie wśród wielu znakomitych trenerów i zawodników. Nagroda ta to dla mnie olbrzymi honor, tym bardziej, że fair play postrzegam jako pewnego rodzaju zasadę etyczną, a nie tylko jako zbiór zasad obowiązujących w sporcie. To jest drogowskaz życiowy. Przychodzą mi do głowy tutaj trzy rzeczy. Szacunek do przeciwnika, czytaj po prostu do drugiego człowieka. Po drugie, umiejętność przyjmowania porażki z godnością, bo godność pozwala nam akceptować porażkę, szybko się po niej podnosić i przekuwać ją w sukces. Po trzecie, przyjmowanie wygranej z pokorą. Pokora pozwala na zrozumienie tego, co stoi za sukcesem, motywuje do dalszej pracy i pozwala ten sukces później multiplikować