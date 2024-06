Oto najdrożsi piłkarze Lechii Gdańsk. Kto jest teraz najwyżej wyceniany? Prezentujemy aktualny ranking TOP 20

Pierwsze pół roku było bardzo udane dla zespołu Lechii Gdańsk, który w świetnym stylu i przytupem awansował do PKO Ekstraklasy. Biało-zieloni pokazali klasę sportową, a to musiało odbić się na wycenach piłkarzy, które dziś w większości przypadków są wyższe niż to miało miejsce jeszcze w grudniu ubiegłego roku.

Nie wszyscy piłkarze mogą zaliczyć rundę wiosenną do udanych. Kontuzje Conrado oraz Luisa Fernandeza sprawiły że ci zawodnicy praktycznie nie pojawili się na boisku, poza epizodami Hiszpana. To także miało wpływ na to, jak dziś kształtują się wyceny tych bardzo dobrych przecież zawodników.