Wybory parlamentarne 2019. Przemysław Majewski obejmie mandat w Radzie Miasta Gdańska po Kacprze Płażyńskim

Przewodniczący gdańskiego klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gdańska Kacper Płażyński dostał się do Sejmu. Oznacza to, że jego miejsce w Radzie Miasta Gdańska zajmie Przemysław Majewski. Nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi Kacpra Płażyńskiego w roli szefa klubu. Nieoficjalnie mówi się, że może to być radny Dawid Krupej. Z gdańskich radnych do Sejmu wejdzie także Jan Kanthak, który kandydował z okręgu lubelskiego.

Kacper Płażyński na godzinę 9:15 zanotował najwyższy wynik w wyborach do Sejmu nie tylko w okręgu gdańskim, ale w całym regionie. Jak na razie 47 268 głosów. Startował do wyborów z drugiego miejsca na liście PiS. Dla porównania, lider listy, wiceminister kultury Jarosław Sellin ma na razie 15 606 głosów. Oznacza to, że gdański radny może być pewny mandatu poselskiego. Jego miejsce w Radzie Miasta Gdańska zajmie Przemysław Majewski, który rok temu bezskutecznie kandydował w wyborach samorządowych z listy PiS, a w marcu w wyborach do Rady Dzielnicy Śródmieście. Przemysław Majewski to działacz społeczny związany obecnie z ruchem Odpowiedzialny Gdańsk. Wcześniej był także aktywnym członkiem Stowarzyszenia KoLiber oraz jednym z szefów Kongresu Nowej Prawicy na Pomorzu. Był asystentem Michała Marusika, byłego już europosła z tej partii. Był związany z Instytutem Debaty Publicznej, któremu szefuje radny PiS Andrzej Skiba. Z wykształcenia jest politologiem. Od kilku miesięcy w kuluarowych rozmowach mówiło się, że miejsce Kacpra Płażyńskiego jako przewodniczącego klubu gdańskich radnych PiS może zająć Dawid Krupej. To radny wybrany przed rokiem z okręgu numer 6 (obejmującego m.in. Oliwę, Matarnię, Kokoszki i Żabiankę). Jest bliskim współpracownikiem wiceministra kultury Jarosława Sellina. Sam radny Krupej nie kryje zaskoczenia tymi spekulacjami. - Przyznam, że na chwilę obecną nic mi o tym nie wiadomo - mówi Dawid Krupej w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim". - Musimy poczekać na ostateczne wyniki wyborów, aby stwierdzić, kto wolą wyborców będzie reprezentował społeczeństwo w Sejmie, a przez to jak zmieni się skład klubu radnych PiS w Radzie Miejskiej. Cieszy mnie natomiast to, że moja działalność jest dostrzegana i doceniana przez społeczeństwo. To jest mobilizujące, aby pracować jeszcze ciężej na rzecz mieszkańców Gdańska, za których jesteśmy odpowiedzialni - dodaje gdański radny. Oprócz Kacpra Płażyńskiego do Sejmu z klubu PiS w Radzie Miasta Gdańska bezskutecznie kandydowali także Kazimierz Koralewski, Joanna Cabaj i Karol Rabenda. Mandat poselski uzyskał także Jan Kanthak, radny i rzecznik ministra sprawiedliwości, który kandydował z ostatniego miejsca w okręgu lubelskim. Miał siódmy wynik na liście PiS. W Radzie Miasta Gdańska najprawdopodobniej zastąpi go Barbara Imianowska.