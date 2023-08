Wyniki beach soccera w Gdańsku Brzeźnie. Red Devils Ladies Chojnice z brązowymi medalami! Sparta Daleszyce lepsza w finale od Pogoni Tczew

Mistrzostwa Polski kobiet w piłce nożnej plażowej 2023

- Najważniejsze jest to, że mistrzostwa Polski kończymy z medalem. Nikt nie ukrywał, że celowałyśmy w złoto. Niestety, taka jest piłka nożna, że ten turniej nie potoczył się po naszej myśli. Przegrałyśmy półfinałowy mecz ze Spartą Daleszyce. To doświadczony zespół, a u nas coś poszło nie tak. Dużo łez po tym spotkaniu się polało. Tym bardziej chciałyśmy następnego dnia wygrać z FC10, czyli ubiegłorocznymi mistrzyniami Polski. Chciałyśmy zostawić serducho na boisku i myślę, że z każdą minutą dawałyśmy nawet więcej. I w ogóle nie gasłyśmy - powiedziała Magdalena Szpera , zawodniczka Red Devils Ladies Chojnice.

- Medale to jedno, ale to, jaką drużynę stworzyliśmy, to drugie. Trafiłem na super grupę dziewczyn i to naprawdę sama przyjemność prowadzić taki zespół. W tym turnieju od początku byliśmy bardzo mocni. Kontrolowaliśmy dużo i wydawało nam się, że wychodzimy na półfinał pewni swego. Niestety, taka jest jednak piłka nożna plażowa, że słabsza dyspozycja jednego meczu decyduje o tym, że nie grasz w najważniejszym spotkaniu - mówił po meczu o 3. miejsce Tomasz Poźniak, trener chojnickiej drużyny.