Wypadek w Gdańsku Stogach 21.02.2023. Kierowca osobówki potrącił starszego mężczyznę, jadącego na rowerzystę i próbował uciec

Starszy mężczyzna został uderzony, gdy przejeżdżał na rowerze przez ul. Nowotną. Seniorowi pierwszej pomocy zaczęli udzielać przechodnie. Chwilę po wypadku ulicą Nowotną przejeżdżali funkcjonariusze z Referatu VI Straży Miejskiej. Gdy zobaczyli leżącego mężczyznę, natychmiast zatrzymali się, by pomóc w udzielaniu mu pomocy. Starszy pan miał stłuczoną głowę i był poobijany. Na szczęście jednym z przypadkowych przechodniów okazał się ratownik medyczny.

Strażnicy przekazali mu swoją apteczkę i za pośrednictwem Stanowiska Kierowania poprosili o przyjazd karetki pogotowia oraz patrolu policji.

Funkcjonariusze próbowali też ustalić dane sprawcy wypadku. Został on wskazany przez świadków. Mężczyzna nerwowo chodził przy swoim samochodzie zaparkowanym przy pobliskim sklepie. Funkcjonariusz zdążył do niego podejść i zapytać czy ten brał udział w zdarzeniu, gdy mężczyzna nagle zaczął uciekać w stronę Pustego Stawu. Strażnik ruszył w pościg za 37-latkiem i ten po około 300 metrach był już w jego rękach. Mundurowi założyli na ręce mężczyzny kajdanki i do przyjazdu policjantów umieścili w radiowozie.